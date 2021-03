La terza serata del Festival di Sanremo era quella dedicata alle canzoni d'autore nella quale gli artisti in gara avevano la possibilità di scegliere delle spalle con le quali cantare: Ghemon si è esibito insieme ai Neri per Caso, vincitori del Festival nel 1995. Intervenuti a La Vita in Diretta, il gruppo ha commentato così la serata di ieri ai microfoni di Uno Mattina: "Per noi è stato un grande onore condividere con Ghemon il palcoscenico dell'Ariston. Siamo contenti di avere tanti commenti sui social, soprattutto in questo periodo nel quale non si può avere neanche il pubblico in teatro. Chi vince? A noi piacciono molto i Maneskin e Willie Peyote".