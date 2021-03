Ultima serata del Festrival di Sanremo e ultimo show di Zlatan Ibrahimovic: "Sono contento, ho fatto un bel lavoro ma anche un errore sono onesto. Non ho deciso io il colore della tua giacca, Amadeus". Il presentatore è vestito di nerazzurro, ma Zlatan è... bianconero: giacca bianca con papillon e coccarda nera.



LA FORMAZINE - Ibra showman ma anche allenatore: "Ama, ho portato la formazione del Festival". E si parte: "Attacco: Zlatan e Ibra. Centrocampo: Fiorello, un fantasista bravissimo. In difesa l'orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica. Amadeus te sei il portiere. Se non ti va bene vai in panchina, altrimenti in tribuna. E se non va bene... vai a casa. Lo stopper è Achille Lauro perché gli avversari hanno paura di lui, così stanno lontano. Volevo scambiare la maglia ma non si può, è sempre nudo".