Ci siamo, la finale di Sanremo è alle porte. Il programma della serata prevede Chiara Ferragni - che torna sul palco dopo la prima serata - al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. I 28 cantanti in gara di esibiranno con i loro brani votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni verrà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla ventottesima alla sesta posizione.. La somma dei voti di tutte le tre componenti decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.- Nel corso della serata si esibiranno i Depeche Mode, la banda musicale dell'Aeronautica Militare e Gino Paoli che canterà le sue hit. In collegamento dal Suzuki Stage di piazza Colombo Achille Lauro, Salmo sarà sulla Costa Smeralda e all'Ariston torna Ornella Vanoni. Luisa Ranieri presenterà la puntata finale della seconda stagione della fiction Le indagini di Lotita Lobosco. Durante la puntata Amadeus leggerà una lettera inviata da Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi.Elodie – DueColla Zio – Non mi vaMara Sattei – DuemilaminutiTananai – TangoColapesce Dimartino – SplashGiorgia – Parole dette maleModà – LasciamiUltimo – AlbaLazza – CenereMarco Mengoni – Due viteRosa Chemical – Made in ItalyCugini di Campagna – Lettera 22Madame – Il bene nel maleAriete – Mare di guaiMr. Rain – SupereroiPaola e Chiara – FuroreLevante – VivoLDA – Se poi domaniComa_Cose – L'addioOlly – PolvereArticolo 31 – Un bel viaggioWill – StupidoLeo Gassmann – Terzo cuoregIANMARIA – MostroAnna Oxa – SaliShari – EgoistaGianluca Grignani – Quando ti manca il fiatoSethu – Cause perse