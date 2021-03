Il countdown è partito, ancora qualche ora e scopriremo il vincitore del 71° Festival di Sanremo. Dopo aver proclamato il vincitore della sezione 'Giovani proposte' ( QUI ), nell'ultima serata sul palco dell'Ariston si esibiranno per l'ultima volta tutti e 26 i big in gara e insieme adci saranno l'attrice, la cantante(l'anno scorso in gara tra le 'Nuove proposte') e la giornalista. Inizialmente era prevista anche la presenza di, che ha dovuto rinunciare alla partecipazione perché positiva al Covid. Confermatissimi, che dopo il Festival andrà direttamente a Verona dove il Milan giocherà domani.Tanta musica anche tra gli ospiti della serata: daal terzetto, passando perche insieme canteranno 'Un sorriso dentro al pianto'. Sarà presente anche il produttore e compositore, autore di cinque canzoni in gara. Oltre a Ibrahimovic, a rappresentare il mondo dello sport ci saranno anche, che lanceranno il sondaggio virtuale per scegliere il logo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sul palco anche laAielloAnnalisaArisaAyaneBertiBugoColapesce e DimartinoComa_CoseErmal MetaExtraliscio feat. Davide ToffoloFasmaFulminacciGaiaGazzèGhemonGio EvanIramaLa Rappresentante di ListaLo Stato SocialeMadameManeskinMichielin e FedezNoemiRandomRengaWillie Peyote