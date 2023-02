Aspettando le ultime due serate del Festival di Sanremo è arrivato il momento di nuovi bilanci. Oltre al giudizio della sala stampa, nella terza serata si sono esibiti tutti i 28 artisti in gara votati per il 50% dalla giuria demoscopica e l’altro 50% dal pubblico a casa tramite televoto che si sommeranno ai voti dei giornalisti di tv, web e giornali.



LA CLASSIFICA GENERALE



1) Marco Mengoni

2) Ultimo

3) Mr. Rain

4) Lazza

5) Tananai

6) Madame

7) Rosa Chemical

8) Colapesce Dimartino

9) Elodie

10) Giorgia

11) Coma_Cose

12) Gianluca Grignani

13) Modà

14) Paolo & Chiara

15) LDA

16) Ariete

17) Articolo 31

18) Mara Sattei

19) Leo Gassman

20) Colla Zio

21) Levante

22) Cugini di Campagna

23) Gianmaria

24) Olly

25) Anna Oxa

26) Will

27) Shari

28) Sethu