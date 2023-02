Nella hall dell'hotel Royal di Sanremo- se l'avvessi studiata per otto anni sarei un genio. In realtà inserisco voci bianche nei pezzi ai quali sono più legato, sono sempre stato convinto che una cosa detta da un bambino abbia un peso superiore"."Decisamente io, e mi chiedevo come facevano a essere così rilassati. Poi, dopo il primo passo mi è sparita la tensione"."Sì, ed è stato bellissimo vederli tutti commossi. Li ho invitati a casa mia e abbiamo festeggiato per un'ora. Poi loro sono andati a casa perché il giorno dopo avevano scuola"."Sì, sono milanista. L'ultima partita visto allo stadio non è stata un granché perché era quella col Sassuolo"."L'ho vista qui a Sanremo, a casa mia con tutto il team"."Siamo tutti milanisti tranne Francesco Facchinetti , unico tifoso dell'Inter"."Sono molto legato a Calabria, ci sentiamo spesso ed è il giocatore che preferisco"."Mi ha fatto i complimenti dopo la mia esibizione, ed è stato bellissimo. Io gli avevo mandato un messaggio dopo il derby e mi ha risposto dicendo che ci riprenderemo. Abbiamo un buon rapporto, spesso ci scambiamo dischi e maglie"."Finora ho sempre fatto gesti naturali, ma ora mi sto organizzando per andare a battere il cinque alla statua di Mike Bongiorno"."Certo, ho preso Rosa Chemical, Tananai come capitano, i Cugini di Campagna, Shari e mi sono preso io"."Ho fatto rugby per due anni, ma mi rompevo troppo e ho smesso. Nel vero senso della parola eh, mi sono rotto tutto. Da qualche anno faccio boxe, un mondo nel quale mi ha introdotto il mio batterista: ho iniziato per gioco ma con il tempo ho scoperto che è una valvola di sfogo. E a me serve molto, visto che mi tengo tutto dentro. L'ultima scarica al sacco l'ho tirata il giorno prima di partire per Sanremo, purtroppo in questi giorni ancora non sono riuscito a trovare un'altra persona con la quale allenarmi".