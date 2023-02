La quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, è stata vinta da Marco Mengoni. Uno dei favoriti per la vittoria finale ha cantato Let it be accompagnato dai Kingdom Choir. Ecco la top five della serata, nella quale hanno votato la Giuria demoscopica (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%)



1) Mengoni e Kingdom Choir - Let it be

2) Ultimo e Ramazzotti - Medley Ramazzotti

3) Lazza, Emma e Laura Marzadori - La fine

4) Giorgia ed Elisa - Luce / Di sole e d'azzurro

5) Mr. Rain & Fasma - Qualcosa di grande