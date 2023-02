Ladopo l'album con Annalisa, si sta preparando pernella serata delle cover, attesa per venerdì:L’artista classe ’89, che da 12 anni fa la spola tra New York e l’Italia, ha detto: "Secondo me la musica è il mio modo di sfogare la malinconia e l’inquietudine che ho. L’industria musicale non è più “molto uomo”. Anzi, il commento che mi hanno fatto su questo disco è che parlo da donna libera. Tu non sei abituato alla donna che parla liberamente di sesso, ma questo è il futuro. Questo sarà l’anno in cui la donna sarà protagonista quanto l’uomo".