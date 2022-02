ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Era solo perché il minutaggio è stato basso, poco più di 600 minuti, e non perché non mi piaccia stare a Bologna. Fosse per me, la mia famiglia e soprattutto la mia bimba sarebbe impossibile andare via e sarebbe dura spiegargli un cambiamento: mia figlia si sente bolognese, parla con l’accento bolognese, le spezzerei il cuore. Davvero. La panchina a un giocatore non piace ma io ci sono sempre. Il contratto fino al 2023 e poi? Ora non ci penso. IoIl post che feci non era inerente al vaccino in sé, ognuno è libero di farlo o meno, ma all’obbligo di vaccinarsi per giocare: impedirti di giocare senza vaccino mi ha fatto innervosire. Sei mesi prima giocavo senza vaccino: chiedevo, perché non l’hanno fatto in piena pandemia? Pensi: io ho scoperto molto dopo di aver preso il Coronavirus ad inizio pandemia, nel marzo 2020: l’ha evidenziato il test sierologico a maggio, allora non lo sapevo, non ero stato male; certo, sapori e olfatto erano assenti ma all’inizio non c’era il test. A quante dosi sono ora? Due. E stop così".