L'attaccante del Bologna Nicola Sansone si appresta a disputare, contro la Juventus, l'ultima partita di campionato. E il calciatore rossoblù ha deciso di riscaldare la vigilia della partita contro i bianconeri, parlando della corsa per un piazzamento Champions che riguarda anche Napoli e Milan.



Queste le sue parole a Il Corriere dello Sport: "Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions!". Dichiarazioni forti, che fanno il paio con gli striscioni e gli incitamenti dei sostenitori del Bologna alla squadra di Mihajlovic per provare ad arrestare il cammino di Pirlo e dei suoi verso l'Europa che conta.