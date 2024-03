Santacroce sul caso Juan Jesus: 'Profonda tristezza. Continue bugie e figuraccia di Acerbi'

24 minuti fa

L'ex difensore del Napoli e del Parma, Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della situazione Acerbi-Juan Jesus, terminato con l'assoluzione del difensore dell'Inter. "Tutto questo lascia profonda tristezza. Una situazione dalla quale tutti ne potevano uscire meglio. Nonostante Juan Jesus abbia usato uno degli assist più belli per uscirne fuori bene, le continue bugie hanno portato a fare una figuraccia ad Acerbi e a quelli che lo hanno sostenuto".



"Si vedeva fin da subito dalle scuse che ha fatto a Juan Jesus in campo. Se non avesse detto quelle parole non si sarebbe dovuto scusare. È stato fortunato che nel 2024 non ci sia stata una ripresa di quello che è accaduto in campo con tutte le telecamere, è stato fortunato a non essere stato ripreso e se l’è cavata così"