Federico Santander, il Ropero che si sta ritagliando un grosso spazio in Serie A con la maglia del Bologna, è stato intervistato da Sportweek e ha rivelato di essere stato a un passo dall'Inter in passato.



PROVINO NERAZZURRO - "All'inizio giocavo a centrocampo, poi al Torneo di Viareggio di qualche anno fa il mister del Guaranì mi chiese dove volevo giocare e mi spostai in attacco. Andò talmente bene che conquistai un provino con l'Inter. Non so perché non mi presero ma rimane un'esperienza indimenticabile",