Davide Santon, terzino della Roma, parla a Chroniclelive.co.uk. Queste le sue parole: "Continuo a seguire e sostenere il Newcastle perché fa parte del mio cuore. Benitez? Ho lavorato con lui quando ero all'Inter, è un tecnico eccezionale e penso che riuscirà a gestire al meglio il club. La stagione 2011/2012 con il Newcastle è stata memorabile, eravamo una squadra molto forte, abbiamo sfiorato il quarto e siamo riusciti ad approdare in Europa League. Mourinho? Gli devo tutto, mi ha messo in campo a 17 anni perché credeva in me. È un tecnico che dà molti stimoli".



SULLA ROMA - "Mi sto divertendo, i tifosi sono molto appassionati e creano sempre un'atmosfera fantastica. La vita a Roma? Il tempo è sicuramente migliore di quello di Newcastle. La mia famiglia sta bene nella Capitale e siamo felici. Ranieri? Sono poche settimane che lavoro con lui, ha grande esperienza e ha anche vinto un titolo con il Leicester. Continueremo a seguirlo e speriamo di finire così il campionato con un posto in Champions League"