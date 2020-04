Intervistato dai canali ufficiali della Roma, il terzino giallorosso Davide Santon ha fatto il punto sul campionato, sull'emergenza coronavirus e sul futuro."Sono fortunato avendo un bel giardino per trascorrere l'isolamento. Posso passare il tempo fuori, poi ho famiglia e moglie. Abbiamo tempo da passare insieme. Ai tifosi della Roma voglio dire di tenere duro. Passeremo anche questa".Mi manca tutto, i compagni, il feeling col campo, gli stadi, i tifosi. Se decidessero di far riprendere il campionato non sarebbe poi la stessa cosa senza tifosi. In una maniera o nell’altra però bisogna essere pronti alla ripresa. Abbiamo allenamenti intensi, cyclette di un’ora. Poi andare in bici e correre sono cose diverse. Non saprei quanto ci vuole, 3-4 settimane e diventa un pre-season per poter tornare alla norma"."Il mister ci scrive e ci chiede come procede. Anche lui ha voglia di tornare ad allenarci. Il mio rapporto con il mister è buono, è un rapporto sincero e mi dice sempre quello che pensa, dove posso migliorare e cosa ho fatto bene. Apprezzo l’onestà dell’allenatore con i giocatori. Parlando inglese ci capiamo, riusciamo ad avere un buon feeling".- "​In estate c’erano tante voci di mercato, ma la mia volontà è sempre stata quella di rimanere. Qui sto bene, mi sento a casa e così anche la mia famiglia. Non ho mai visto il motivo di andare via. Con il lavoro mi sono tolto anche qualche soddisfazione"."Durante la stagione abbiamo buttato via parecchi punti, però gli obiettivi sono alla portata. Siamo agli ottavi di Europa League, è un traguardo importante. Siamo quinti in campionato, possiamo far qualcosa per arrivare tra le prime quattro. Si spera che nei prossimi anni si possa vincere qualche titolo. Qualcosa la voglio vincere con la Roma, che sia anche una Coppa Italia, o quest’anno o nei prossimi".