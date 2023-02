“ODIO LA JUVENTUS”



“COME PUBBLICO MINISTERO SONO ANTIJUVENTINO”



“CONTRO I LADROCINI IN CAMPO”



questo è Ciro #Santoriello..PM che ha indagato sulla @juventusfc nell’inchiesta Prisma.



E' ormai sugli smartphone dei tifosi di tutta Italia il video in cui, uno dei tre pm della procura di Torino protagonisti nel processo plusvalenze che coinvolge la Juventus, si proclama tifoso del Napoli e anti juventino: "".Nel convegno durante il quale ha pronunciato queste frasi, SantorielloDurante il convegno che aveva per titolo "Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva", e che si tenne a Milano nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto, Santoriello stava spiegando perché aveva chiesto l'archiviazione di 5 dirigenti della Juventus - tra i quali- nel procedimento pere, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo "oneri e rischi" di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli.Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l'archiviazione.