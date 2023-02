Che le frasi passate del PM Ciro Santoriello contro la Juventus stiano facendo discutere è ormai lapalissiano, ma quel "Odio la Juve" e "Mi è toccato scrivere assolta" a cosa si riferivano in realtà. C'è ancora una volta Calciopoli dietro a quella sentenza, nonostante i fatti che mandarono la Juve in Serie B si riferissero al 2006 e quelle frasi furono pronunciate nel 2019.



INCHIESTA SUCCESSIVA - Santoriello, infatti, fu chiamato a pronunciarsi su uno dei numerosi strascichi legali in sede di giustizia civile che riguardavano la Juventus e che il club bianconero si è portato dietro negli anni. Il caso specifico riguarda, riporta Tuttosport, una vicenda chiusasi nel 2017 con Santoriello che si trovò ad assolvere la Juventus a cui come ad altri club, era stato infatti contestato di non aver iniziato ad accantonare contabilmente in bilancio una somma quale fondo rischio per le controversie civilistiche ancora in corso per lo scandalo del 2006.



ASSOLTI PERCHÈ... - Santoriello, chiamato a lavorare sul caso, alla fine si pronunciò così: "Nella richiesta di archiviazione si evidenzia come il reato non fosse sussistente in quanto la circostanza della controversie civilistiche in corso era adeguatamente segnalata nella nota integrativa e cioè era sufficiente a rendere non ingannevole il bilancio medesimo".