”. Stimatissimo e con una carriera notevole già nel curriculum, è considerato molto preparato. I. Siamo seri, per favore: la legge è uguale per tutti in tribunale; le regole sono uguali per tutti in campo.Le frasi di Santoriello sembrano sgradevoli più nella sostanza che nella forma. “Io sono tifosissimo del Napoli e odio la Juve. Da tifoso per me è importante il Napoli, da pubblico ministero sono antijuventino. Cioè sono contro i ladrocini in campo”: si tratta di dichiarazioni sconcertanti, anche se il pm pare pronunciarle con un filo di sorriso, magari per chiamare l’applauso della platea. Ma rimangono espressioni imbarazzanti innanzitutto in generale, poi nel particolare.. Ovvio. Eppure resta la sensazione che l’amore per una squadra di calcio sia qualcosa di meraviglioso. La rivalità con un’altra squadra qualcosa di appassionante., sia nella società che nello sport.Qui ci starebbe bene il consueto racconto su come si comportano le tifoserie di tutta Europa: vanno allo stadio per incoraggiare la propria squadra e i giocatori. Stop. Accettabili i fischi e qualche insulto… nella norma.In Sudamerica magari si assiste a qualcosa perfino più cruento e diseducativo dell’Italia, ma - ecco - non è che si debba necessariamente prendere esempio dai peggiori.Più che stupire o indignare, il pm Santoriello delude. La delusione professionale è suggerita anche dall’attualità extra inchiesta “Prisma”. In questi anni, qualsiasi persona può essere vittima di odio e per questo rivolgersi alla giustizia. E sia chiaro che odiare forse dà poca soddisfazione, ma essere odiati dà sicuramente molta sofferenza. Invece la gratificazione di amare ed essere amati è la stessa. Accomuna. Come il tifo per una squadra. Non contro un’altra squadra.Troppa filosofia e poca concretezza? Okay. Stop al mondo dei sogni (e degli incubi).Non pensi che un po’ di odio, in fondo, che male c’è.