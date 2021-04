Si chiamae presto potrebbe far parlare presto di sè. La stellina del, diciassette anni a dicembre, è uno dei principali gioielli della squadra alvinegra, ma data la situazione economica del club, l'esterno brasiliano potrebbe salutare il Brasile nella prossima estate.​Stando a Transfermarkt, il Santos spera di ricavare una cifra record superiore a quella ricevuta dal Real Madrid per Rodrygo, ovvero 45 milioni di euro, la più alta mai spesa per un under 19. La clausola di rescissione per il baby fenomeno è di 100 milioni di euro (), ma pare che il Santos si "accontenterebbe" di una proposta poco inferiore, circa 60-70 milioni.