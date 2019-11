Il Portogallo strapazza 6-0 la Lituania nelle qualificazioni a Euro 2020 e lo fa con uno strepitoso Cristiano Ronaldo: l'attaccante della Juventus, al centro di un caso per l'uscita dal campo polemica contro il Milan e le parole di Sarri, che alludeva ad alcuni problemi fisici, mette a segno una tripletta che avvicina i lusitani al superamento del turno e alla qualificazione ai prossimi Europei. Il ct portoghese Fernando Santos, al termine dell'incontro, commenta secco: "Sapevo che era in grado di giocare - riporta L'Equipe - La sua partita ha messo fine ai dubbi sulle sue condizioni fisiche per chi ne avesse. Io, personalmente, non ne avevo e gliel'ho detto".