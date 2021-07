Il presidente del Santos Andres Rueda ha fatto il punto su Kaio Jorge, raccontando di un'offerta arrivata sulla scrivania: "Il mercato è ristretto perché i club europei non hanno molti soldi, ma ci è arrivata una proposta. Ne erano già arrivate tre false, ma stavolta è una arrivata direttamente dal club: noi abbiamo inoltrato una contro-proposta e ora siamo qui per negoziare". Sul giocatore ci sono Milan e Juventus, pronte a un testa a testa per il classe 2002 col contratto in scadenza a dicembre.