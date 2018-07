Riccardo Saponara sa bene che il sogno tattico della Fiorentina che sta nascendo è incentrato sul 4-3-3, con quel tridente delle meraviglie da completare (con l’arrivo di Pjaca) sul quale si stanno concentrando gli sforzi del duo mercato viola. E che per il trequartista nella sua concezione più tradizionale, sistemato dietro alla punta, ci sarà poco spazio: almeno per conquistare la maglia da titolare potrebbe essere necessaria una metamorfosi. Si è parlato dell’interessamento dell’Udinese nelle scorse settimane. La Fiorentina non si opporrebbe a un suo addio, purché arrivi l’offerta giusta. Non si può andare sotto i 6/7 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.