. Il trequartista italiano (classe 1991 ex Milan, Empoli e Sampdoria) è in scadenza di contratto a fine mese, quando si svincolerà a parametro zero.- Ecco il suo messaggio d'addio ai viola scritto su Instagram: "Non trovo parole migliori che mi aiutino a riassumere tutto ciò che vorrei esprimere alin un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questiSfoglio con fierezza l’ultima pagina di questo capitolo, consapevole di averUn abbraccio a tutti.Forza Viola".Ricky