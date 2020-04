"Vivendo da solo in albergo a Lecce, mi manca solo la famiglia, che è a Forlì. Da quando avevo 16 anni ho imparato a stare da solo; talvolta mi metto in viaggio senza compagnia. Mi è rimasta l'anima del boy-scout, nel buio cerco di non arrendermi. Dobbiamo venirne fuori, possiamo farlo solo se tutti rispettiamo le regole". Riccardo Saponara si racconta così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.



Il centrocampista del Lecce non nomina la fidanzata Andreea Sasu. Del legame fra i due, ci sono conferme fino a gennaio, poi il trasferimento di Ricky a Lecce (in prestito dalla Fiorentina), e ora l’emergenza coronavirus. Si tratta di una distanza momentanea e obbligata, o c’è dell’altro?



Per chi non la conoscesse, Andreea Sasu è nata in Romania nel 1991 e, dopo aver studiato Marketing e Pubblicità all'Università, si è trasferita a Milano, dove ha iniziato una importante carriera da modella e indossatrice. La Sasu ha anche partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice e ha una passione per la kickboxing. Fra le sue storie sentimentali, ricordiamo quella con lo stilista Philipp Plein e il flirt con Andrea Iannone, centauro della MotoGP.



