La stagione di Avanti un'altro con Paolo Bonolis alla conduzione procede senza intoppi e, seppur fra le polemiche per alcune delle dichiarazioni del conduttore (noto tifoso interista), non smette di macinare ascolti. Fra le protagoniste del programma c'è anche Sara Croce, che interpreta il personaggio della Bonas, la bellezza che entra in scena per mettere in difficoltà i concorrenti con le sue forme.



Sara è una nota tifosa milanista, ha partecipato con Bonolis a Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura e, seppur fidanzata con l'ex uomo di Taylor Mega, Aida Yespica e Claudia Galanti (l'iraniano Hormoz di molto più vecchio di lei) ha svelato di recente di aver ricevuto numerose proposte da calciatori, anche fidanzati.



In una sessione di Q&A del suo seguitissimo profilo instagram la Croce ha svelato: "Se ho mai avuto avances di qualche giocatore famoso? Sì, come quasi tutte le ragazze che conosco praticamente… E il bello è che quasi tutti sono fidanzati”. E noi? Vi mostriamo le sue curve e le sue foto nella nostra gallery.