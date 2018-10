Lazio-Fiorentina domenica pomeriggio sarà anche la sfida tra tra Immobile e Simeone. Il 'Cholito' - scrive La Nazione - sta bruciando le tappe verso la definitiva consacrazione, il bomber biancoceleste è nel pieno della maturità, non per niente in 76 presenze con la maglia biancoceleste è andato nel tabellino per 56 volte. 'Gio', però, dalla sua ha la gioventù e la fiducia dell’ambiente viola e di Stefano Pioli: ad oggi, Simeone ha segnato due gol in 595 minuti, Immobile quattro in 569 minuti. Tutto questo per dire che entrambi sono in ritardo sulla tabella di marcia. Ma se da una parte l'italiano è fresco di gol (inutile) nel derby, dall’altra l'argentino è a digiuno dal 19 settembre (rete alla Sampdoria). Sei mesi dopo il gol alla Roma, c’è la Lazio nel mirino.