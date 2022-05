E' super tifosa della Juventus, è affascinante, è sexy: stiamo parlando di Sara Ketlem, protagonista di una pagina social su Instagram (sara_ketlem_js) da trentamila followers, destinati presto a crescere! Fra i primi piani seducenti della sexy tifosa bianconera spiccano le tante foto nella quali la vediamo indossare le maglie della Juventus. A gennaio, nel giorno in cui la Juve acquistò Dusan Vlahovic, Sara postò una foto corredata da questo testo: "Accordo totale raggiunto. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Voglio una pioggia di cuori bianconeri qui sotto!". Ora che l'attaccante serbo sta attraversando un momento di difficoltà, ci vorrebbe proprio un altro post della bella Sara per tirarlo su di morale!



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI SARA!