E' super tifosa della Juventus e della Nazionale, è affascinante, è sexy: stiamo parlando di Sara Ketlem, protagonista di una pagina social su Instagram (sara_ketlem_js) da trentamila followers, destinati presto a crescere! Fra i primi piani seducenti della sexy tifosa bianconera spiccano le tante foto nella quali la vediamo indossare le maglie della Juventus. A gennaio, nel giorno in cui la Juve acquistò Dusan Vlahovic, Sara postò una foto corredata da questo testo: "Accordo totale raggiunto. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Voglio una pioggia di cuori bianconeri qui sotto!". Ora il campionato è fermo, e che anche l'attaccante serbo sta ricaricando le pile in vista della prossima stagione, anche Sara pensa alle vacanze. E nel suo ultimo post su IG ci mostra la sua ultima prova - costume in vista del mare. Che dite, prova superata?



