Si chiama Sara Damnjanovic ed è una giovane taekwondoka originaria della Serbia. Nella presentazione personale che campeggia sulla sua pagina Instagram ufficiale, Sara elenca le sue vittorie nello sport (olimpico) che pratica. Protagonista anche in TV e nei numerosi scatti che la ritraggono in qualità di modella, Sara sta spopolando anche sui social: su IG vanta 537 mila followers! Viso bellissimo, forme perfette e un fisico da favole snodato in modo impressionante! GUARDARE PER CREDERE NELLE FOTO HOT DELLA GALLERY!