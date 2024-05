Sarri alla Fiorentina? Lui chiarisce: "Non mi sono mai proposto"

Avevano fatto rumore le dichiarazioni di raccolte da calciomercato.com qualche giorno fa a proposito di una sua possibile esperienza alla Fiorentina, squadra a cui è molto legato per motivi territoriali. Tuttavia, il tecnico ex Lazio e Napoli ci ha tenuto a fare chiarezza ai microfoni di Sportitalia a proposito di quella che al momento rimane un'ipotesi estremamente remota."Capisco perfettamente cosa intendi quando parli di un progetto "arrapante". Anche per me è importante sedermi davanti a qualcuno che mi presenti un’idea stimolante, una di quelle che non vorrei mai vedere proposta a qualcun altro. Desidero un percorso con una squadra giovane che mi permetta di rimanere a lungo termine. Sarebbe ideale essere contattato da una società che non ha fretta, ma che ha idee chiare sul futuro e sulle proprie ambizioni. Riguardo alla Fiorentina, posso confermare chee finora non c'è stata alcuna trattativa."