Maurizio Sarri è a poche ore dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico della Juventus, che si trova a tuttora a Milano per effettuare una visita medica, ha accettato la proposta del presidente Lotito sulla base di un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Difficile dunque che il tecnico toscano possa raggiungere Roma a stretto giro di posta, ma questo non rappresenta un impedimento alla firma del contratto, che Sarri ha ricevuto nei giorni scorsi e che ha valutato con attenzione in compagnia del suo entourage.



AL TRAGUARDO - Risolti gli ultimi dettagli di natura burocratica e gli accordi sulla definizione dello staff tecnico che lo accompagnerà in questa nuova avventura, Sarri siglerà l'accordo che lo legherà alla Lazio per le prossime due stagioni e il club biancoceleste provvederà a darne comunicazione ufficiale attraverso i propri canali. Si corre verso la linea del traguardo, Sarri è ormai a poche da diventare il successore di Simone Inzaghi.