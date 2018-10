Maurizio Sarri continua a cambiare il Chelsea: non solo in campo con i suoi schemi, ma anche sul mercato e in particolare in uscita. Anche le riserve ora sembrano non voler più lasciare i Blues: il primo a cambiare idea è stato Gary Cahill, intenzionato a restare per vincere l'Europa League, il secondo nome è ancor più altisonante, è quello di Cesc Fabregas.



EFFETTO SARRI - Finito ai margini della rosa sotto la gestione Conte, il centrocampista catalano sta gradualmente riconquistando spazio sotto l'ex tecnico del Napoli, una vera e propria ventata d'aria fresca: "Mai avrei pensato di provare di nuovo le sensazioni che mi sta dando Sarri - spiega Cesc a Sky Sports UK - Purtroppo è arrivato un po' tardi nella mia carriera, mi sarebbe piaciuto averlo prima, sono molto contento di lui". Centrale in campo, ora anche il futuro può cambiare drasticamente e quello che sembrava un addio scontato può trasformarsi in una clamorosa permanenza: "Ora sono in scadenza al termine della stagione, per cui... Mi piacerebbe restare a lungo qui, sono stato molto felice negli ultimi quattro anni e mezzo, abbiamo avuto grande successo e vinto molte cose. Penso di avere ancora molto da dare, ma sta al club decidere".



MILAN IN ATTESA - Notizia che non fa sorridere le pretendenti che fiutavano l'affare a zero, tra queste anche il Milan: da diversi anni Fabregas viene accostato ai rossoneri ma questa stagione, con la prospettiva del colpo low cost a gennaio e un ingaggio oneroso (quasi 10 milioni a stagione) da poter spalmare, il classe '87 potrebbe diventare un'idea concreta per rinforzare la mediana di Gattuso con un interprete di qualità in palleggio. Il cambio di rotta però è di quelli importanti, qualora l'ex Arsenal e Barcellona dovesse effettivamente prolungare con il Chelsea allora i margini di manovra si ridurrebbero quasi a zero per il Milan, pronto a virare su profili più giovani e futuribili. Fabregas chiama, la palla passa ai Blues: con il fatidico sì, può tramontare definitivamente l'ipotesi di Cesc in rossonero.



