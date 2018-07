Fulvio Marrucco, agente di Gianfranco Zola, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Zola è ancora esterno alla trattativa con Sarri ed il Chelsea. Non si è mai parlato del ruolo e del contratto. Si aspetta la fine di questa vicenda che è stranissima e particolare. Da venti giorni leggo che si sta per definire ogni problema e quindi Sarri potrebbe diventare allenatore del Chelsea ma allo stato di oggi non c'è nessuna novità per quanto possa conoscere"