Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse 24 ore ha raggiunto l'accordo totale con Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani per allargare lo scouting di Cristiano Giuntoli. Ora non resta che aspettare l'ufficialità da parte della SSC Napoli e che i due si congedano con il Bologna con cui hanno un contratto in scadenza nei prossimi dodici mesi.