"​E' un percorso che abbiamo visto fare a tanti stranieri di livello, sta tirando fuori le sue qualità e sta giocando con un buon livello di personalità, dà la sensazione di sicurezza e tranquillità". Così Maurizio, in conferenza stampa, su Adrien, centrocampista dellache sembra un altro giocatore da quando è finito il lockdown. Il gol, da urlo, contro il Milan, le progressioni palla al piede che spezzano le squadre avversarie e l'essere più dentro alla Juve, sentirla più sua, sentirsi maggiormente protagonista.Un giocatore ritrovato, che arrivava dallo stop al, dove era stato fatto fuori, calcisticamente parlando, per non aver rinnovato il contratto, e doveva ritrovare se stesso. La fatica, la poca brillantezza, l'incomprensione tattica lo avevano portato a essere uomo mercato, in uscita, già a gennaio. Poi la ripresa e la sua rinascita, nonostante il rientro in ritardo e le polemiche per la rinuncia di parte dello stipendio. Sarri lo coccola e lo elogia in conferenza stampa, ma il suo futuro può essere lontano, comunque, dal bianconero.Sia la, sia mammasono pronti ad ascoltare offerte di mercato per il classe '95.edi club maggiormente interessati, con Rabiot che può diventare importante plusvalenza (è arrivato a zero) o pedina di scambio preziosa per arrivare a determinati obiettivi di mercato. Da una parte, quindi, la, che in caso di offerta giusta sarebbe pronta a mettere un segnoa bilancio, dal'altra la mamma agente che non chiude la porta a una nuova avventura, anzi, guarda curiosa alla ricca Premier League. T@AngeTaglieri88