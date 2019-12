Una carriera lunga, ma non sempre al vertice. Oggi, quando Maurizio Sarri si guarda indietro, vedrà senz'altro tutta la strada che ha fatto per essere dov'è ora: sul tetto del mondo, si potrebbe dire, per un allenatore considerato tra i più grandi in Italia ma che solo tra poco festeggerà la centesima panchina in Serie A. Infatti, per Sarri la massima serie italiana è stato un obiettivo conquistato con tanto sudore, raggiunto solamente nel 2014-2015 con l'Empoli. Da allora, però, il tecnico toscano non l'ha più mollata, se non per la fuga londinese dello scorso anno: a 60 anni può fare cifra tonda.