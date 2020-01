Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta. Per la Juve sempre, ma quest’anno soprattutto per Paratici.. Perché perdere non rientra nelle abitudini della società torinese, tantomeno in questo periodo storico. E lasciare lo scudetto ai grandi rivali dell’Inter - là dove si è rifugiato dopo la defenestrazione juventina quel Marotta che ha costruito Paratici - sarebbe oltre modo grave.sarebbe un modo straordinario di rimediare all'insuccesso in campionato, ma anche difficile da raggiungere.