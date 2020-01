Maurizio Sarri ha commentato la prova di Ronaldo e Dybala a Juventus TV: "Stiamo parlando di giocatori di livello straordinario. Rientra nella loro straordinarietà abituarci a questo tipo di gol che abbiamo la fortuna di avere spesso, in altri stadi li vedono più raramente. Era una partita che volevo chiudere, per questo ho messo Higuain. Sapevo che la parte finale della partita poteva essere di sofferenza. Abbiamo provato anche a farli giocare tutti e tre come stiamo facendo ultimamente spesso, cosa che cercheremo di fare in futuro ovviamente nei limiti dell'equilibrio".