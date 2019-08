Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Questo l'interrogativo di tifosi e addetti ai lavori, un quesito che si pone anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come l'Inter sia ancora in corsa per il calciatore argentino.



“E quale sarà il destino di Dybala? Andiamo con ordine: l’ex Palermo, che ieri è rimasto tutta la domenica nella sua casa in pieno centro, ha ribadito che non intende andare in Premier, ha fatto sapere che, come da programma, oggi sosterrà le visite medice (con lui Alex Sandro) e che poi si presenterà alla Continassa per iniziare gli allenamenti. Naturalmente si aspetta di parlare con Sarri, ma è difficile immaginare che possa improvvisamente rientrare nei piani del tecnico. Scontato che resti sul mercato. La sua destinazione più probabile è il Psg, ma occhio anche all’Inter perché in nerazzurro c’è quel Mauro Icardi che adesso diventa prioritario per Sarri e Paratici, alla ricerca di un centravanti. Aria di scambio? L’Inter non direbbe di no (e neppure Maurito...), ma i rapporti tra i due club sono assai tesi. Conte ieri ha dribblato l’argomento. Ci vorrà tanta diplomazia...”