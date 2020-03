"Diventerà un giocatore importantissimo". Sono passati cinque mesi da quando, il gioiellino classe '99 del Bayer Leverkusen che ha colpi davvero interessanti: leadership, personalità, talento da vendere, vede la porta e sa illuminare con giocate di qualità. Insomma, le premesse sono ottime esu giocatori di altre squadre. La stima è tanta perché Sarri lo vedrebbe molto bene nel proprio tipo di calcio, viste le caratteristiche di Havertz.- Da parte propria,ma non è al lavoro in questo momento per comprarlo in vista della prossima estate. Il motivo?, una cifra inavvicinabile seppur trattabile da qui ai prossimi mesi. Un'asta può scatenarsi da qui a giugno perché dalla Premier alla stessa Bundes c'è la fila per questo ragazzino con qualità davvero importanti; mae intende proteggerlo, coccolarlo, lanciarlo nel migliore dei modi per la prossima stagione. Ecco perché Havertz è gradito, a Sarri come alla Juventus; ma non una priorità per l'estate che verrà.