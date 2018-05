Maurizio Sarri è titubante, gelido, molto dubbioso. Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis hanno nuovamente gettato benzina sul fuoco in un rapporto conflittuale, non il primo da parte di ADL con un suo allenatore; al punto che Sarri sta seriamente valutando l'addio al Napoli da settimane, ancor più dopo lo sfogo di De Laurentiis che non le ha mandate a dire. Ma in questi giorni i contatti top secret stanno andando avanti per provare ad arrivare a una soluzione: il presidente è pronto a rilanciare con un nuovo contratto sul tavolo, eliminando la clausola rescissoria da 8 milioni che può consentire a qualsiasi club di portar via Sarri entro fine maggio, quando poi scadrà definitivamente.



I DETTAGLI - Mentre diverse società straniere valutano l'idea Sarri per la panchina, De Laurentiis ha preparato una bozza di nuovo accordo già proposta all'allenatore proprio in questi giorni: base da poco più di 3 milioni di euro a stagione più oltre 1 milione di bonus, facilmente raggiungibile al punto da poter arrivare a uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro. Trattenere Maurizio è una priorità per il presidente che vuole convinzione, da qui la sua proposta in tempi rapidi e con cifre decisamente più alte rispetto agli 1,5 milioni di euro attuali più bonus. Stipendio più che raddoppiato sul tavolo e voglia di programmare, ma Sarri rimane fortemente in dubbio e con il tarlo del rapporto con De Laurentiis ancora in testa. Con il futuro al Napoli in bilico...