L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri nel prepartita di Spezia-Lazio: "Non veniamo da una brutta prestazione, col Milan abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Io ho fatto tutte le categorie ed è sempre difficile, speriamo di arrivare pronti a questa partita. La formazione? Ultimamente hanno giocato sempre gli stessi ed erano stanchissimi, ho dato un turno di riposo ad Alberto e Leiva perché hanno avuto un leggero calo per colpa mia che li ho spremuti troppo."



BILANCI STAGIONE - "Da parte mia questo match non cambia nulla, da parte della società devono dirlo loro. Secondo me non ci saranno stravolgimenti a seconda del risultato odierno".