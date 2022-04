Maurizio Sarri commenta a Sky Sport la vittoria della sua Lazio per 4-3 sul campo dello Spezia: "Abbiamo disputato un'ottima partita, abbiamo costruito tantissimo e abbiamo tenuto il risultato in bilico per nostri errori. Abbiamo giocato e rimontato sempre senza perdere ordine e lucidità, questa è una prestazione complessivamente di alto livello."



ACERBI - "Non è una rivincita, mi spiace ci sia una situazione così strana attorno a lui: è un ragazzo che ce la mette tutta, poi si può fare un mese bene e un mese male ma non gli si può imputare altro. Mi sembra sia addirittura il suo quarto gol stagionale, ha avuto dei problemi ma sta facendo bene. L'unico modo per proteggerlo è parlarne il meno possibile e far vedere all'interno del gruppo che per noi non è cambiato niente. Spero sia una protesta passeggera e che alla fine sia spazzato via tutto"

"Difficile valutare tutte le situazioni, questo campionato è più difficile perché mi pare aumentato il livello delle squadre di media classifica. Magari non abbiamo formazioni competitive in Champions ma il livello medio si è alzato, ci sono squadre interessantissime e quasi tutte hanno qualche punto in meno della scorsa stagione. Stasera abbiamo preso due gol su palla ferma e uno l'abbiamo letteralmente regalato noi, non è che è il sistema di gioco ad aver causato le reti dello Spezia. Poi qualche gol in meno vorrei subirlo, ovviamente: questa stagione è stato difficile cambiare assetto rispetto agli anni scorsi, e poi ci sono stati erroracci individuali".

FUTURO - "Mia permanenza in panchina vincolata all'accesso in Europa? Per quanto ne so io è una cazzata, con Lotito non abbiamo mai parlato di questo. Ho avuto più problemi del previsto, ma siamo su una buona strada".