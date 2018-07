Chelsea in pieno caos: domani la squadra si riunirà a Cobham dove alla guida ci sarà ancora Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli: "Antonio Conte comincerà la preparazione del Chelsea di Maurizio Sarri: è l’ultima puntata della saga dei Blues. Conte, informato in tempo reale, sarebbe intervenuto per ribadire di essere ancora l’allenatore dei Blues e ricordare che il raduno è fissato per lunedì. Il Chelsea ha però tenuto il punto: tutti a Cobham sabato, quindi domani, quindi con Conte. Due giorni di test e visite mediche, poi lunedì via alla preparazione. Oggi, di conseguenza, tutti a Londra: Conte, staff e giocatori. E Sarri? Potrebbe liberarsi la prossima settimana, quando si riunirà il Napoli, oppure, nella peggiore delle ipotesi, dopo il ritorno dei Blues dall’amichevole in Australia, il 23 luglio a Perth, con 60 mila biglietti già venduti.Sarri potrebbe in teoria fare lo strappo, ma c’è un problema: i diritti d’immagine che lo legano ancora al Napoli. Se Sarri dovesse apparire in qualsiasi modo con un logo diverso da quello del club di Aurelio De Laurentiis, scatterebbe una penale pesante".