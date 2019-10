Mentre Mario Mandzukic se la sarà vista (forse) sul divano di casa, Inter-Juve vede trionfare Maurizio Sarri. Già, perché il tecnico bianconero è riuscito in un'impresa che appena qualche settimana fa sembrava complicatissima. Vincere e convincere? No, per quello c'è ancora tempo nonostante la Juve sia arrivata alla seconda sosta esattamente dove sperava di essere, in testa in classifica e con un piede agli ottavi di Champions. La missione complicatissima era quella di riuscire ad esaltare anche tutti quei giocatori che in un primo (o anche secondo) momento erano stati scaricati senza troppe mezze misure dalla società bianconera. Sami Khedira e Blaise Matuidi, per esempio. Ma anche Emre Can. E ora, sopratutto, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.



IL SALVA PARATICI – Secondo i piani originari, la Juve sarebbe dovuta essere molto diversa negli uomini. L'obiettivo di Fabio Paratici era quello di cedere prima di tutto Khedira e Higuain, sono rimasti e già strada facendo si è capito che per Sarri sarebbero stati degli uomini chiave, immaginarsi sopratutto un Pipita così rigenerato, però, sta andando oltre le più rosee aspettative. Diverso il discorso per Dybala, ad esempio: la sua cessione è stata tentata, anche forza, senza successo. Il suo recupero sembrava il più complicato di tutti. Invece, senza fretta, cercando anche nuove soluzioni tattiche, ora Sarri si trova a poter gestire Dybala e Higuain al fianco di Ronaldo con i risultati che nelle ultime partite sono sotto gli occhi di tutti. Perfino Emre Can è rientrato nelle rotazioni di recente. Casi aperti sul mercato, chiusi a doppia mandata dalla gestione Sarri sul campo. Tanti, non tutti. Ma già così la rivoluzione sarrista ha ottenuto risultati quasi impensabili. E chissà come sarebbe andata se Paratici fosse riuscito a cedere gli antichi esuberi...