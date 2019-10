Se voi riuscite a vedere le partite Sarri contro Conte io non riesco a capirvi, domani c'è una partita bellissima che è Inter-Juve", ha raffreddato gli animi Maurizio, alla vigilia della sfida ad Antonio. La prima in carriera tra due tecnici che, strano ma vero, non si sono mai confrontati l'uno contro l'altro in Serie A. Quando Sarri ci è arrivato con il suo Empoli, Conte aveva ormai detto addio alla Juventus.