Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato a Sky Sport: "Porte chiuse in campionato? Attendiamo comunicazioni ufficiali. Credo che se sarà porte chiuse, dovrebbe valere per tutta la Serie A. Perché anche in altri stadi sicuramente andranno spettatori che per tutta la settimana lavorano in Lombardia, Piemonte e nelle altre regioni it liane".