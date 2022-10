Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-1 contro la Salernitana, all’Olimpico: "È stata una partita diversa dal solito dopo il gol dell’1-1, avevamo la partita in mano fino al pari. La gara è cambiata con il gol, non nella fase finale del secondo tempo".



ARBITRAGGIO - "L’arbitro non ha aiutato a tenere la tranquillità in partita. Il cartellino a Milinkovic-Savic? Non era neanche fallo. Sergej ha giocato la palla, non è stato l’avversario a toccare il pallone. Io un’ammonizione così non l’ho vista in 50 anni di calcio. Se dico cosa penso mi danno 6 mesi di squalifica". Poi in conferenza stampa: "Io quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro e non venire squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento” (si riferisce a Karsdorp dopo Roma-Napoli, ndr).



DERBY - "Ora dobbiamo pensare a riordinare le idee e ripartire. Prima andiamo in Olanda e strappiamo una qualificazione importante, poi penseremo al derby".