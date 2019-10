Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato a Dazn la vittoria contro il Bologna: "La loro occasione finale era in fuorigioco, quindi sarebbe stata annullata dal Var. Dobbiamo gestire le partirle ma poi chiuderle per evitare situazioni così. Nel secondo tempo abbiamo mosso meglio palla e loro erano un po' più stanchi".



Sui singoli: "Bernardeschi fa un lavoro importante che permette agli attaccanti di coprire meno, gli è mancata un pizzico di lucidità. La strada è quella giusta ma dobbiamo lavorare sui dettagli: abbiamo fatto una buona partita ma l'abbiamo macchiata con due o tre erroracci. Non mi è piaciuto che dopo il vantaggio ci siamo messi a gestirla e abbiamo avuto un calo di determinazione. Mihajlovic? Mi dà sempre grande gioia vederlo sul campo".