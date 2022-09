L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport nel post-partita della sfida di Europa League vinta contro il Feyenoord.



MENTALITÀ - "Le partite sono sempre difficili. Le squadre straniere hanno spesso una mentalità diversa dalla nostra: all'estero non mollano, negli ultimi venti minuti non avremmo dovuto scherzare ma i primi 60 minuti sono stati giocati davvero molto bene. Mi dispiace per quel che è successo nel finale, quando si fanno queste cose in Europa si va incontro a rischi enormi".



RITMO - "Pochi giocatori hanno fatto una partita completa, oggi a tanti ho dato la possibilità di fare alcuni spezzoni. A livello di mentalità ci sono ancora ampi margini di miglioramenti: oggi eravamo vivi e dentro la partita, ma poi abbiamo scherzato un po' troppo".



RACCOLTO POCO - "Noto segnali di miglioramento e penso che la squadra in Serie A abbia raccolto meno di quanto seminato: un po' colpa nostra, un po' casualità. Col Napoli potevamo strappare un punto".



RABBIA - "No. Ho detto quello che pensavo e lo penso ancora. Ero abbastanza lucido seppur deluso per il risultato della partita".



ITALIA VS PREMIER - "Io ho fatto un anno in Premier League e i dati non erano molto diversi dai nostri, nemmeno in termini di tempo effettivo. Quando vai sopra ai 20 km/h, c'è differenza: gli strappi che hanno in Premier, da noi si vedono raramente".