Dopo la vittoria per 4-1 contro il Genoa, a Marassi, ecco le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Sono soddisfatto della qualità espressa e della mentalità. Era una partita difficile e una squadra immatura, guardando la classifica, avrebbe potuto pensare a una gara semplice. L’unico passo falso è stato nella gara più importante e ancora soffro per questo. I nostri blackout sono sempre più rari, ma ora dobbiamo azzerarli".



IL DERBY - "Sconfitta con la Roma? Lo ricordo tutti i giorni ai ragazzi, così non faranno più errori del genere. Dalla mia squadra mi aspetto prestazioni così per il finale di stagione. Immobile? Non ha bisogno di avvocati difensori, per lui parlano i numeri. Ciro è sempre una certezza, quando segna non fa notizia".



CORSA ALL'EUROPA - "Ci siamo, ma sarebbe meglio se tutte le squadre avessero lo stesso numero di partite giocate. Ce la giocheremo punto su punto fino alla fine del campionato".